Память погибших детей Донбасса почтили жители стран Европы, Северной Америки и Азии. Фото: МИД ДНР

В восьми зарубежных государствах прошли мероприятия в рамках акции «Ангелы», посвященной памяти детей, пострадавших во время вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщили в МИД ДНР.

- Единомышленники Республики из Франции, Германии, Италии, Греции, Бельгии, Швеции, США и Пакистана выразили свою поддержку жителям Донбасса тем или иным образом: кто-то запустил в небо шарики и небесные фонарики, кто-то зажег свечи памяти или записал видео в знак солидарности. Другие выразили почтение, посетив могилы советских солдат, погибших за свое Отечество во время Первой мировой и Великой Отечественной войн, - рассказали в МИД.

Внешнеполитическое ведомство выразило искреннюю признательность всем иностранным друзьям за то, что уже шестой год они остаются неравнодушными и продолжают, поддерживая акцию, чтить память безвинно погибших детей Донбасса. С 2016 года в акции приняли участие представители 20 стран мира.

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