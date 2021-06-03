За сутки коронавирус обнаружили у 21 жителя ЛНР

Медики продолжают выявлять новые случаи заражения ковидом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики диагностировали коронавирус у 21 жителя. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Новых летальных случаев нет, - обнародовали свежие данные в ведомстве.

Уточняется, что всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в ЛНР заразились 4 805 человек. После прохождения курса лечения из больниц выписались 4 198 выздоровевших пациентов. Не смогли побороть болезнь и скончались 441 заболевший житель.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в ЛНР запретили работу летних пришкольных лагерей.

- Отменить работу лагерей с дневным пребыванием в образовательных учреждениях в летний период 2021 года, - сказано в решении Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве.

А вот оздоровление детей в загородных лагерях разрешили со второго потока - но при соблюдении всех противоэпидемических требований.

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