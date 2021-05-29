Луганским школьникам разрешили отпраздновать выпускной

Выпускники заканчивают последние приготовления к празднику Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия разрешила провести в школах ЛНР выпускные вечера. Правда, при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических требований, установленных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Правительстве Республики.

- Организовать проведение выпускных вечеров и торжественных мероприятий по вручению аттестатов об образовании, а также чествование медалистов на базе образовательных учреждений и учреждений культуры ЛНР (театры, дома культуры и др.) с учетом соблюдения требований к организации работы в условиях COVID-19, - сказано в решении комиссии.

При этом сообщается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки в Республике запретили работу детских пришкольных лагерей.

- Отменить работу лагерей с дневным пребыванием в образовательных учреждениях ЛНР в летний период 2021 года, - говорится в протоколе заседания ЧСПК.

А вот оздоровление детей в загородных лагерях разрешено со второго потока - но также при соблюдении всех необходимых мер защиты.

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