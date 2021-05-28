В школах ДНР прозвенел последний звонок. Фото: Администрация Донецка

28 мая в школах Донецкой Народной Республики прозвенел последний звонок. Завершился первый учебный год после полного перехода на российские образовательные стандарты.

Выпускники 9-х (13 281 человек) уже сдали экзамены. А выпускники 11-х (9 270 человек) сдали обязательный Единый Республиканский экзамен по русскому языку. До 17 июня им еще предстоит сдать экзамены по предметам по выбору.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин лично поздравил школьников и выпускников школы № 62 и лицея «Интеллект».

- Желаю всем выпускникам нашего города удачно сдать экзамены, поступить в учебные заведения, которые вы для себя определили, и прожить дальнейшую жизнь так, как вам самим этого хочется. Прославляйте свою землю, свою школу и, конечно же, радуйте успехами своих родителей, – сказал градоначальник.

11-й класс в Донецке окончили 3 379 выпускников.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин поздравил выпускников школ с окончанием учебного года. Фото: Администрация Донецка

Ранее Министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» заявил, что прошедший учебный год был весьма сложным.

- Это был год испытаний. В таких условиях мы какое-то время работали, когда были боевые действия, переводили наши учебные заведения на дистанционное обучение. В прошлом году, с марта, тоже были дистанционке, но теперь из-за ситуации с коронавирусом. Столкнулись с рядом трудностей. Прежде всего, для детей это был стресс. Родителям и преподавателям тоже пришлось нелегко, но мы справились с этим вызовом. Мы взаимодействовали с здравоохранительным ведомством с санэпидемслужбой, получили поддержку государства. Все без исключения подошли к этому ответственно.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин поздравил выпускников школ с окончанием учебного года. Фото: Администрация Донецка

Также руководитель образовательного ведомства рассказал, что по предварительным прогнозам, количество первоклассников в сентябре составит больше 14 с половиной тысяч человек. В прошлом году было 14 400.

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