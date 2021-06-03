Украинские военные преградили минами проезд в Попасную

Украинские солдаты продолжают минировать дороги общего пользования. Фото: штаб «ООС»

На въезде и выезде из подконтрольного Киеву города Попасная украинские военные установили знаки, предупреждающие о минной опасности. Сделано это было для того, чтобы не допустить к местам размещения боевой техники представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

В оборонном ведомстве уточнили, что по имеющейся у них информации, командование 92-ой бригады ВСУ отдало приказ воспрепятствовать работе международных наблюдателей в местах укрытия военного вооружения.

- Для ограничения въезда патрулей СММ ОБСЕ в Попасную украинские каратели установили знаки минной опасности - на въездах и выездах из населенного пункта, - рассказали там.

Кроме того, сообщается, что в окрестностях поселка Луганское военнослужащие 59-ой бригады ВСУ заминировали фермерское поле, установив на нем 11 противотанковых мин.

- Украинские военные продолжают минировать дороги общего пользования, поставив под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, а также представителей миссии ОБСЕ, - заявили в пресс-службе УНМ ЛНР.

Читайте также

Украинские боевики поставили противотанковые мины под Донецком

И не обозначили их предупреждающими знаками (подробнее)