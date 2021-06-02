Украинские боевики поставили противотанковые мины под Донецком. Фото: штаб ООС

Украинские военные установили на окраине Водяного под Донецком противотанковые мины, не обозначив их предупреждающими знаками. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Отмечается минирование местности противотанковыми минами TM-62 на северной окраине Водяного инженерно-саперными группами 58 бригады. При этом украинские боевики не обозначают границы минно-взрывных заграждений, - рассказал Эдуард Басурин.

Это опасно для жизни. Эдуард Александрович призвал жителей быть очень осторожными и сообщать о подобных фактах сотрудникам миссии ОБСЕ.

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