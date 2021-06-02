3 июня в Донецке будет дождь, +19 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 3 июня будет облачно с прояснениями. Дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе Елену называли Леносейкой, так как это было время посева льна. Наши предки заметили, если в этот день погода будет ненастной, то и осень будет такой. Также по этому дню судили о начале зимы: «Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой». В это время уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые.

По прогнозам синоптиков, 4 июня будет дождь и станет прохладнее.

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