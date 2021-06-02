В Донбассе ВСУ переносят ротацию из-за участия в учениях НАТО

ВСУ переносят ротацию из-за участия в учениях НАТО. Фото: штаб ООС

В Донбассе украинские военные переносят ротацию формирований из-за участия в учениях НАТО. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным нашей разведки, факты переноса ротаций на более поздний срок коснутся всех соединений и связано это с привлечением личного состава ВСУ, спланированного на замену в зону «ООС», к различного рода совместным учениям, проходящим в странах НАТО и на территории Украины с участием альянса, - рассказал он.

Начальник генштаба ВСУ генерал Корнийчук отдал распоряжение о временной приостановке убытия на Донбасс подразделений, особенно из состава десантно-штурмовых войск.

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