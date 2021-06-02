В ДНР задержали жителя за стрельбу из автомата в воздух. Фото: МВД ДНР

В ДНР в Амвросиевском районе полицейские задержали мужчину, который открыл огонь из автомата. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- В Амвросиевском районе правоохранители по «горячим следам» задержали 51-летнего злоумышленника, который из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова, - говорится в сообщении.

У него изъяли автомат АКС-74 со снаряженным магазином, пять магазинов с патронами калибра 5,45 миллиметров, еще 60 патронов, а также гранату с запалом.

Возбуждены уголовные дела по фактам хулиганства и незаконного приобретения, хранения, перевозки оружия и боеприпасов. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

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