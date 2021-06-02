Эдуард Басурин: Киев собирается заминировать Донбасс по-новому

Эдуард Басурин рассказал, что Киев собирается заминировать Донбасс по-новому Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Штаб операции объединенных сил под Мариуполем для ликвидации минных заграждений, которые не нанесены на карту, собирается привлечь международную гуманитарную организацию HALO Trust. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Работы будут вестись на участке Талаковка - Лебединское. В этой местности планируют установить новые минные заграждения с точными координатами.

- Из-за низкой квалификации саперных подразделений 128-й бригады штабом ООС принято решение привлечь сотрудников организации «Хало Траст», занимающихся гуманитарным разминированием местности, - отметил Эдуард Басурин.

По данным Народной милиции, установкой новых мин под Мариуполем займется сводный отряд саперов 143-го центра разминирования ВСУ, прошедших курс минно-взрывного дела под руководством иностранных инструкторов. Противник собирается использовать мины, запрещенные Оттавской конвенцией.

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