В Донбассе украинские боевики препятствовали работе беспилотников ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики препятствовали работе беспилотников миссии ОБСЕ вблизи Новотошковского. Об этом сообщили в Управления Народной милиции.

- В зоне ответственности 14-й бригады для подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Новотошковского зафиксировано применение станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД» из состава мобильных групп 20-го отдельного батальона РЭБ, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

Украинские силовики уже далеко не в первый раз препятствуют работе международных наблюдателей. Специально созданные батальоны радиоэлетктронной борьбы получают премии за перевыполнение плана по «глушению» беспилотников ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Контрразведку СБУ в Донбассе возглавил «Олежка-Грызун», который пытал мирных жителей

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», как в Службе безопасности Украины решаются кадровые вопросы (подробнее)