Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 190 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 190 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 1 июня проведено 847 исследований, из них выявлено 168 случаев заболевания и у 22 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4572 пациента, выписаны – 31 693 человека, летальных случаев – 2965.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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