В Донецке построят большой центр «искусственной почки»

Главврач ЦГКБ№ 1 Елена Баун

В Донецке проблема с нехваткой диализных мест возникла еще до войны. Вопрос о жизненной необходимости открыть большой диализный центр чиновники облздрава обсуждали еще перед Евро-2012. И вот – дело сдвинулось с мертвой точки. На территории Центральной городской клинической больницы №1 Донецка запланировано строительство диализного центра на 40 мест.

- Создание долгожданного центра прописано в Инвестиционной программе Правительства ДНР на 2021-2024 года. Уже разрабатывается проектно-сметная документация, а также проводятся работы по отводу земельного участка. В будущем центре искусственной почки, если он будет работать в три смены, гемодиализ смогут получать 240 пациентов, - в интервью «КП» сообщила главный врач Центральной городской клинической больницы №1 (ЦГКБ№ 1) Елена Баун.

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