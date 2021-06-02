Украинские военные обстреляли из пулеметов два поселка в ЛНР

В Донбассе снова горячо. Фото: штаб ООС

Украинские военные два раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись Золотое-5 и Молодежное, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось ранее, украинское боевики разместили бронетехнику вблизи Орехово и Орехово-Донецкое. Они пригнали четыре боевых машины пехоты, что является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Такое вот «перемирие».

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