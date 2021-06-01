Погода в Донецке: 2 июня будет дождь и до 16 градусов тепла

В Донецке будет прохладно и дождливо Фото: Юрий СОБОЛЕВ

2 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике будет дождь. Температура воздуха утром +13…+15 градусов. Днем – до 16 градусов тепла. Вечером +14…+15 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 6 м/с. Порывами до 10 м/с.

Православная церковь в этот день почитает мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284). В народном календаре дата получила названия: Фалалеев день, Фалалей-огуречник, Фалалей-грядочник. Считалось, если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый. Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно. Если утки целый день плещутся в воде и ныряют – к дождю.

По прогнозам синоптиков 3 июня сохранится дождливая погода. Температура ночью 12-14 градусов тепла. Днем + 16 градусов.

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