Житель Снежного устроил в жилом районе стрельбу из автомата

О стрельбе в районе поселка шахты №32 позвонила в полицию местная жительница. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции Снежного задержали местного жителя, открывшего стрельбу из автомата в жилом районе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- В горотдел полиции сообщила жительница о том, что в районе поселка шахты №32 слышны автоматные выстрелы. Прибывшие по указанному адресу сотрудники задержали горожанина 1966 года рождения, который ранее уже имел проблемы с законом, — говорится в сообщении.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли автомат Калашникова, шесть магазинов к нему и 181 патрон калибра 5,45 мм. Оружие не было зарегистрировано. Задержанный утверждает, что весь арсенал якобы нашел.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также хулиганство жителю Снежного грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Хорошо хоть от его действий никто не пострадал.

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