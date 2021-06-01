Жительница ЛНР подорвалась на украинском боеприпасе, когда работала в огороде

Земля рядом с линией разграничения буквально усеяна неразорвавшимися боеприпасами и минами. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Жительница Первомайска 1959 года рождения получила ранение при детонации боеприпаса ВСУ, выпущенного при обстреле города 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Происшествие случилось на окраине Первомайска при проведении земельных работ, - говорится в сообщении.

Пострадавшую оперативно привезли в центральную городскую больницу Первомайска, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, Первомайск находится вблизи линии разграничения.

Командование Народной милиции обращается к жителям: будьте бдительны и при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры.

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