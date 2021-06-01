В День защиты детей украинская армия нанесла мощный удар из минометов по Горловке

Украинские военные обстреляли Горловку из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 1 июня, днем украинские военные нанесли мощный удар из минометов по горловскому поселку шахты имени Гагарина. Видимо, так каратели из ВСУ решили отметить Международный день защиты детей.

- В 16:50 по поселку шахты имени Гагарина было выпущено 20 мин калибром 82 мм. Обстрел велся с позиций в подконтрольном Украине поселке Новгородское, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При этом попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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