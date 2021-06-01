ЛНР попросила Белоруссию провести следственные действия с Протасевичем на территории Донбасса

Протасевич (в центре во второй шеренге) не скрывал своего участия в боевых действиях на территории Донбасса. Фото: Из материалов дела на Протасевича

Генпрокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий на территории Донбасса с участием гражданина Белоруссии Романа Протасевича. Об этом сегодня на брифинге заявила представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова.

- В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры. В связи с этим Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР, - сказала она.

Напомним, что ранее Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича, подозреваемого в преступлениях в отношении жителей Донбасса, которые он совершил в составе украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация).

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