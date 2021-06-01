В ЛНР при получении взятки в 100 тысяч рублей задержан замруководителя Республиканской сетевой компании

Замруководителя РСК задержали с поличным. Фото: Скриншот видео МГБ ЛНР

Сотрудники МГБ ЛНР задержали заместителя руководителя госпредприятия «Республиканская сетевая компания» (РСК) при получении взятки в 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МГБ.

- Заместитель руководителя РСК, используя служебное положение, предложил предпринимателю, работающему в сфере интернет-услуг, за взятку в сумме 100 тысяч рублей уменьшить начисленную пеню, - говорится в сообщении.

Задержали чиновника при получении взятки с поличным. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы - возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 359 Уголовного кодекса ЛНР «Получение взятки».

В МГБ призывают коммерсантов, которым известно о неправомерных действиях со стороны должностных лиц РСК, сообщать об этом по телефонам: (0642)34-51-64, (072)163-28-00 либо на электронный адрес mgb.lnr@yandex.ru.

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