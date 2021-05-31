Главу ЛНР попросили помочь с открытием учреждения для беспризорников

В ЛНР могут появиться учреждения для подростков, которые оказались в сложной жизненной ситуации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко попросила Главу Республики Леонида Пасечника помочь с открытием на территории государства учреждения для помощи детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

— К сожалению, у нас есть несовершеннолетние, которые совершили преступления, которые несут угрозу окружающим, поэтому для того, чтобы их защитить от самих себя и окружающих я прошу содействия в создании таких организаций на территории Луганской Народной Республике, — отметила Юлия Назаренко.

Отмечается, что в законодательстве ЛНР есть положение об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. Оно предполагает создание на территории государства организаций закрытого и открытого типа для помощи детям.

В свою очередь Глава ЛНР заверил, что уполномоченные специалисты проработают этот вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В первый день летних каникул в Донецке начали работу пришкольные лагеря

Пришкольные лагеря столицы обеспечат досуг школьникам до 18 июня (подробнее)