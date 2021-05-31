В первый день летних каникул в Донецке начали работу пришкольные лагеря

Каждый лагерь составил свою программу досуга для детей. Фото: школьное государство «Радуга» - МОУ «Лицей 124 г. Донецка»

Следующие три недели июня досуг донецких младшеклассников на себя возьмут пришкольные лагеря. Посещать их будут ученики 1 – 4 классов, а также льготники – сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей и дети военнослужащих. Об этом сообщили в администрации столицы.

— Всего в Донецке будут функционировать 139 пришкольных лагерей, 136 из которых с дневным пребыванием, а 3 – с круглосуточным, организованным на базе общеобразовательных школ-интернатов № 3, 8, 10, — говорится в сообщении.

В пришкольных лагерях дети обеспечены бесплатным двухразовым, а для воспитанников школ-интернатов пятиразовым питанием. Также каждый лагерь разработал собственную развлекательную программу для детей. Она включает образовательные мероприятия, посвященные Году русской культуры, 222-й годовщине рождения А.С. Пушикина, Дню памяти и скорби, и соревнования по различным видам спорта.

— На весь период отдыха разработаны и утверждены графики работы кружков и секций на базе пришкольных лагерей и площадок с привлечением педагогов дополнительного образования города, руководителей кружков и спортивных секций, — добавили в администрации Донецка.

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