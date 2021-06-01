В Луганске почтили память 35 детей, погибших от обстрелов украинских карателей

Жители Республики принесли цветы памятному знаку «Погибшим детям Луганщины». Фото: ЛИЦ

Сегодня, 1 июня, в столичном детском парке имени Щорса представители властей Республики и жители Луганска почтили память детей ЛНР, погибших в результате агрессии со стороны киевских силовиков.

Луганчане возложили цветы к установленному в парке памятному знаку «Погибшим детям Луганщины». В завершении церемонии дети дошкольных учреждений Луганска выпустили в небо 35 белых воздушных шаров в память о 35 погибших в ходе войны детях ЛНР.

- Война, которая началась в 2014 году, унесла не одну детскую жизнь. Я хочу извиниться перед этими погибшими детками за то, что мы – взрослые, не смогли уберечь их жизнь, - сказал глава столичной администрации Манолис Пилавов.

Напомним, Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня.

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