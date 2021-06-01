Глава ЛНР поздравил юных жителей Республики с Международным днем защиты детей

Леонид Пасечник пожелал ребятам и девчатам добра, благополучия и радости. Фото: glava-lnr.info

Сегодня, 1 июня, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил юных жителей ЛНР с Международным днем защиты детей. Текст поздравления опубликован на сайте руководителя государства.

- Этот праздник – еще одно напоминание взрослым о том, что подрастающее поколение – самое важное, что есть в жизни, наше будущее, - заявил Пасечник.

Он отметил, что Украина лишила беззаботной юности детей Донбасса. И взрослым жителям Республики необходимо защитить их права, создать достойные условия для полноценного развития, обеспечить качественным образованием, а главное – достичь мира на нашей земле.

- Мы гордимся талантливыми ребятами, ставшими победителями предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей и соревнований. Искренние слова благодарности родителям и педагогам, которые делают все возможное, чтобы молодежь росла здоровой и счастливой, - подчеркнул Глава ЛНР.

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