Украинская армия обстреляла Горловку, Ясиноватую и село Ленинское на юге ДНР

Территорию ДНР обстреливали по трем направлениям. Фото: УНМ ДНР

Украинские военные три раза за прошедшие сутки открывали стрельбу по территории ДНР. Было выпущено 32 мины и гранаты. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем оказались окрестности поселка шахты 6/7 в Горловке, Ясиноватая, а также район села Ленинское на юге Республики. Применялись минометы калибром 120 мм и гранатометы (РПГ и АГС).

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

При этом попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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