Ранним утром Ясиноватая подверглась обстрелу украинских силовиков

Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала [архивное фото] Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ранним утром боевики вооруженных формирований Украины открыли огонь по населенному пункту Донецкой Народной Республики, а именно по городу Ясиноватая. Об этом говорится в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Представители Республики в СЦКК зафиксировали обстрел в 4.50. Противник вел огонь со своих позиций в районе населенного пункта Авдеевка. Всего было выпущено девять мин из миномета калибром 120 миллиметров.

Информация о пострадавших среди мирного населения или разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Кроме того, со стороны ДНР была предпринята попытка задействовать координационный механизм для установления режима тишины. Однако обращение было проигнорировано украинской стороной в Совместном центре. Это уже ни в первый раз Киев не обращает внимание на запросы Донецка о прекращении обстрелов.

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