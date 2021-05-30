НМ ДНР: Украинские спецслужбы используют новый способ вербовки жителей Донбасса

Каждому третьему ребенку в соцсетях пишут незнакомые «добрые дяди» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Управлении Народной милиции ДНР рассказали о новом способе вербовки украинскими спецслужбами жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. Людей выманивают на подконтрольную Киеву территорию угрозами - с помощью их же собственных детей, общение с которыми агенты устанавливают через социальные сети.

В УНМ ДНР призывают граждан Республики быть бдительными к различного рода предложениям о взаимовыгодном сотрудничестве, которые поступают от неизвестных лиц. А еще убедительно просят взрослых уделять особое внимание своим детям, которые большую часть времени проводят в социальных сетях.

- Украинская власть стремится любыми способами выманить с территории Республики молодых граждан - с целью оказания давления на их родственников и склонения тех к сотрудничеству, - объясняют свою обеспокоенность в оборонном ведомстве ДНР.

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