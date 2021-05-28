В Донбассе украинские СМИ готовят фейки для обвинения ЛНР в обстрелах

Украинские СМИ готовят фейки для обвинения ЛНР в обстрелах. Фото: штаб ООС

Украинские боевики задействовали украинские СМИ в подготовке постановочных сюжетов для обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

- По информации от достоверного источника, по приказу комбрига Шаповалова в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ в районе Светлодарска организована работа группы корреспондентов украинских телеканалов «1+1» и «5 канал» в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ, - рассказал он.

По данным оборонного ведомства, основной задачей украинских СМИ является подготовка постановочных видеорепортажей, которые впоследствии будут использованы для обвинения Народной милиции в нарушениях Минских договоренностей.

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