В Торезе утонул 29-летний мужчина

С приходом тепла в республиках участились случаи гибели людей в водоемах во время купания. Фото: МЧС ЛНР

31 мая в торезском водоеме №21 утонул мужчина 1992 года рождения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели ГПСО Тореза извлекли тело мужчины из водоема и передали сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

С приходом тепла в республиках участились случаи гибели людей в водоемах во время купания. В частности, 24 мая в Стаханове (ЛНР) утонул 51-летний местный житель. Трагедия случилась днем на пруду «Молодежный». Мужчина пришел на водоем с двумя маленькими внуками порыбачить. Долгое время находился на солнце, решил освежиться. Зашел в воду, нырнул и пошел ко дну. Мальчики вызвали родителей, но было уже поздно.

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