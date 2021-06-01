Спасатели Макеевки пришли на помощь 19-летней девушке, которая выпала из окна шестого этажа

Пострадавших жителей Макеевки спасатели передали работникам скорой медицинской помощи. Фото: МЧС ДНР

31 мая пожарные Макеевки спасли девушку 2002 года рождения, которая выпала из окна шестого этажа в доме на улице Фонтанной Червоногвардейского района. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Девушка выпала из окна на кровлю пристроенного к дому здания. Пострадавшей оказали доврачебную помощь, а потом при помощи автолестницы, на медицинских носилках сняли с кровли и передали работникам скорой медицинской помощи. Девушка госпитализирована в больницу, - говорится в сообщении.

В том же районе Макеевки на улице Героев Сталинграда спасатели вынесли из квартиры на четвертом этаже 33-летнего мужчину с большой массой тела. Он нуждался в неотложной госпитализации. Пострадавшего погрузили в автомобиль скорой медицинской помощи.

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