В понедельник через гуманитарный коридор под Донецком пропустили почти 400 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в понедельник, 31 мая, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 398 человек и 65 автомобилей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущено 25 автомобилей и 147 человек. На территорию Украины выехали 40 автомобилей и 251 человек. За оказанием помощи обратился 41 житель, из них трое за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ежедневно ездить на Украину через территорию России.

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