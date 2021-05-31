Жители Еленовка останутся без питьевой воды минимум на три дня

Воды в кране не будет с 1 по 4 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 по 4 июня в прифронтовом поселке Еленовка будет прекращена подача воды в связи с профилактикой водопроводных сетей. Об этом сообщила мэрия Донецка.

— По информации Докучаевского ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»», в связи с проведением работ по промывке и хлорированию резервуара питьевой воды на Еленовской ПНС с 9:00 1 июня до 9:00 4 июня, — говорится в сообщении.

Кроме того, в первые сутки после включения водоснабжения нежелательно использовать воду для приготовления пищи и просто для утоления жажды. Она будет подаваться в трубы с повышенным содержанием хлора. Так что власти просят местных жителей заранее сделать запас питьевой воды. При этом подача технической воды прекращена скорее всего не будет.

Напомним, что министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства предупредила обо всех плановых проверках водопроводных сетей в городах и районах ДНР. Детальнее ознакомиться с графиком можно на официальном сайте ведомства.

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