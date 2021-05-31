Дожди, грозы и сильный ветер ожидают жителей ДНР на этой неделе

На этой неделе жителям ДНР лучше не забывать про зонтики перед выходом на улицу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике на этой неделе будет непредсказуемой. Ожидаются дожди, грозы, сильный ветер и высокая температура воздуха. Об этом предупредила местных жителей начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, в Республике на текущей неделе ожидаются: временами дожди, грозы, порывистый ветер; основной температурный фон: ночью +10..15°, днем +15..20°, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории ДНР на 1 июня объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать до 15 – 20 метров в секунду.

Погода на этой неделе сильно отличается от той, что была накануне. Несмотря на кратковременные дожди, общий температурный фон тогда был выше. В дневное время суток воздух прогревался до +26 градусов тепла.

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