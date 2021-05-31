Командиры ВСУ насильно удерживают своих боевиков в Донбассе

Военнослужащим остается только ждать ротации подразделений. Фото: Минобороны Украины

Командиры Вооруженных сил Украины получили приказ удержать боевиков в Донбассе и заставить продлить контракты с армией даже против их воли. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Приказано активизировать работу с военнослужащими, чей контракт истек в мае, для заключения нового контракта на срок до шести месяцев. В ходе проведения так называемых агитационных мероприятий командиры подразделений оказывают прямое давление на подчиненных, — говорится в сообщении.

Командиры заявляют, что военнослужащие останутся в Донбассе, несмотря на окончание контракта, до тех пор, пока не будет ротировано все подразделение в пункт постоянной дислокации.

По мнению замначальника оборонного ведомства Республики, командование старается удержать боевиков в Донбассе неспроста. Главные причины – низкая укомплектованность подразделений и большое количество желающих среди рядовых прервать контракт из-за неудовлетворительных условий службы.

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