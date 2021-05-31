Когда в ДНР снова начнут вакцинировать от COVID-19?

Вакцинация от коронавируса в ДНР возобновится в июле - сентябре текущего года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Третий этап вакцинации жителей ДНР от коронавирусной инфекции назначен на июль – сентябрь текущего. К этому моменту в Республику должна прибыть очередная партия препарата. Если конвой из РФ придет раньше, то вакцину не будут откладывать в дальний ящик. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова, ссылаясь на ответ Минздрава.

Кроме того, депутат рассказала, что во время первых двух этапов возникли сложности с проведением вакцинации.

— В ДНР завезли пятидозную вакцину. Одну ампулу после разморозки нужно ввести сразу пятерым пациентам из спецконтингента. Иногда случалось, что у одного из пятерки обнаруживались противопоказания к вакцинации. Вот как раз в этот момент звонили кому-то из зарегистрированных граждан, — говорится в сообщении.

Таким образом, первые два этапа вакцинации предназначались исключительно для спецконтингента: медицинские, педагогические и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств.

Для третьего этапа будет составлен специальный график вакцинации, в котором будут учтены только зарегистрированные на сайте Минздрава граждане и те, кто записывался на очередь в поликлиниках.

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