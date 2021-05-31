В ЛНР лечение от коронавируса получают 195 пациентов

Еще четыре пациента в ЛНР побороли COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Луганской Народной Республике за прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус еще у семи человек и сняли с учета четыре пациента. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, по актуальным данным на 31 мая подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики было зарегистрировано 4774. Из них лечение получают 195 пациентов, 4140 человек побороло болезнь, а летальных случаев было 439.

Тем временем в ЛНР по-прежнему действует режим повышенной готовности. Власти страны приняли ряд мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В том числе изменения затронули режимы работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

Со временем эти ограничения послабляют. Так, ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧПСК) при правительстве ЛНР разрешила проведение школьных выпускных вечеров и торжественных церемоний вручения аттестатов в очном формате. Однако праздник должен проходить с соблюдением всех противоэпидемических требований.

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