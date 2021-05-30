В ЛНР изменили образовательные стандарты для детских садов и школ

В Республике хотят повысить качество дошкольного и школьного образования Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике внесли изменения в государственные образовательные стандарты детских садов и школ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.

- Для дошкольников разработали программу по 5 возрастным группам, в этом году усилим ее патриотическим компонентом. Еще одно новшество - у нас будет проводиться правовое воспитание, - рассказала заместитель министра образования и науки Республики Ольга Долженко.

В начальных классах особое внимание уделят русскому языку и литературе.

- С нового учебного года для учащихся 6, 10 и 11-х классов увеличим количество часов на изучение русского языка, - отметила замминистра.

Также согласовано увеличение количества часов истории - в 8-м классе на нее добавят полчаса, а в 11-м - еще час.

- Разработан примерный календарный план с учетом нового содержания программы и перехода к линейному изучению истории Отечества - это последовательное изучение, без повторений обобщающего курса в 11-м классе, - пояснила Долженко детали.

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