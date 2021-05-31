Макеевский завод завершил ремонт основного оборудования для новой лавы шахты «Холодная Балка»

Специалисты Макеевского РМЗ продолжают ремонт техники для шахты «Холодная Балка». Фото: Минугольэнерго ДНР

Специалисты макеевского ремонтно-механического завода (РМЗ) практически завершили ремонт основного оборудования для новой лавы шахты «Холодная Балка». В том числе механизированные крепи, комбайн и скребковый конвейер. Об это сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

— 90 процентов этой техники проходит капитальный ремонт в цехах Макеевского РМЗ, специалисты которого освоили полный цикл восстановления горношахтного оборудования, необходимого для работы шахт Донецкой Народной Республики, — отметил главный механик «Макеевуголь» Евгений Груднев.

На заводе отмечают, что ремонтные работы и монтаж оборудования проходят согласно плану, из сроков специалисты не выбиваются, и уже в июне новый очистной забой шахты будет сдан в эксплуатацию.

Напомним, что запасы четвертой восточной лавы оцениваются в 403 тысячи тонн энергетического угля марки «Т» (тощий). Горняки планируют выдавать на-гора в сутки не меньше 900 тонн черного золота. Такими темпами забой будут использовать до сентября следующего года.

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