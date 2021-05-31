Шахтерские пансионаты в Седово готовятся к открытию курортного сезона

Пансионаты практически готовы к заселению. Фото: Минугля ДНР

Шахтерские семьи в этом году смогут отдохнуть в Седово в одном из трех пансионатов на выбор: «Буревестник», «Золотой берег» и «Волна». Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

Учреждения активно готовятся к открытию курортного сезона. Первый заезд в пансионат «Буревестник» состоится уже 7 июня. Одновременно туда могут заехать 354 человека.

— Мы надеемся, что пансионат будет заполнен полностью, тем более, что шахтеры едут сюда за счет профсоюза, что намного дешевле, — отметил и.о. директора пансионата «Буревестник» Максим Фатун.

Неделей позже начнут принимать гостей на заселение пансионаты «Золотой берег» и «Волна». В этом году здесь запланировано провести девять смен по семь дней, с двумя санитарными днями между ними. Таким образом, до конца курортного сезона на этих базах смогут отдохнуть порядка трех тысяч человек.

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