Киевские силовики готовят провокацию для мирных жителей Донбасса

Боевики ВСУ не скрывают, что готовятся к предстоящей провокации. Фото: 58-я отдельная мотопехотная бригада / Facebook

Генеральная прокуратура ЛНР располагает достоверной информацией о том, что боевики вооруженных формирований Украины готовят провокацию против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

Отмечается, что руководство 58-й бригады ВСУ, которая расположена в населенном пункте Новогродовка, отдало приказ привести в боевую готовность все имеющиеся танки для обстрелов подразделений Народной милиции ЛНР.

— В случае, если обстрелы будут производиться в направлении позиций Народной милиции, неизбежны потери среди гражданского населения, так как в той стороне находится населенный пункт, — предупредила Семенова.

Кроме того, киевские силовики даже не скрывают, что готовятся к предстоящей провокации. На официальной странице бригады в социальных сетях можно найти фото с танковых стрельб.

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