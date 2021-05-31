Киевские силовики готовят провокацию для мирных жителей Донбасса

Боевики ВСУ не скрывают, что готовятся к предстоящей провокации. Фото: 58-я отдельная мотопехотная бригада / Facebook
Генеральная прокуратура ЛНР располагает достоверной информацией о том, что боевики вооруженных формирований Украины готовят провокацию против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Отмечается, что руководство 58-й бригады ВСУ, которая расположена в населенном пункте Новогродовка, отдало приказ привести в боевую готовность все имеющиеся танки для обстрелов подразделений Народной милиции ЛНР.
— В случае, если обстрелы будут производиться в направлении позиций Народной милиции, неизбежны потери среди гражданского населения, так как в той стороне находится населенный пункт, — предупредила Семенова.
Кроме того, киевские силовики даже не скрывают, что готовятся к предстоящей провокации. На официальной странице бригады в социальных сетях можно найти фото с танковых стрельб.
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