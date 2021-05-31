Народная милиция ДНР не зафиксировала обстрелов со стороны украинских формирований

В минувшие сутки ВСУ не нарушали перемирие на линии соприкосновения в ДНР. Фото: пресс-центр штаба ООС

В Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что в минувшие сутки на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и Украиной обстрелов не было.

— За прошедшие сутки с 03:00 30 мая по 03:00 31 мая нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано, — говорится в сообщении.

При этом в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщают об одном нарушении. Около 11 часов дня 30 мая ВСУ открыли огонь по Широкой Балке. Всего было выпущено пять гранат из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, представители Республики в Совместном центре сообщили, что сегодня утром боевики ВСУ открыли огонь по Ясиноватой. Это произошло ранним утром, около пяти часов. Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры или пострадавших мирных жителей не поступала.

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