Из 92-й бригады ВСУ дезертировал вооруженный солдат

Солдат дезертировал с позиций с оружием. Фото: Штаб: ООС

Солдат вооруженных формирований Украины дезертировал с позиций в так называемой зоне «операции объединенных сил» в районе Золотого. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- При дооборудовании позиций в районе Золотого военнослужащий 1-го батальона 92-й бригады вооруженных формирований Украины младший сержант Пархоменко самовольно покинул позиции со штатным оружием АКС-74, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

На данный момент силами батальона ведутся поиски беглеца.

- Доклад о происшествии в вышестоящий штаб не поступал, - сказали в Народной милиции Республики.

Ранее сообщалось, что вооруженные украинские формирования активизировались в районах разведения сил и средств. На участке в Золотом (ЛНР) обнаружены солдаты 92-й бригады, а в Петровском (ДНР) зафиксированы выстрелы.