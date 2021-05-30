ДНР будет закупать в ЛНР семена подсолнечника

Аграрии Республик Донбасса договорились о сотрудничестве Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Донецкие предприятия будут закупать в Луганской Народной рсепублике семена подсолнечника. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

- Луганские аграрии готовы поставлять в ДНР 10 тысяч тонн подсолнечника, получая взамен масло и шрот для наших комбикормовых заводов, - сообщил он.

Министр отметил, что первые поставки запланированы на второе полугодие 2021 года.

- Подсолнечник реализовываться будет в ДНР приблизительно на 20 процентов дороже, и от этого выиграют напрямую аграрии, и выиграет бюджет ЛНР, - сказал Пронько. - Донецк заинтересован в поставках на свой рынок из Луганска мяса птицы.

Кроме этого, по словам министра, Республики Донбасса договорились о реализации в ЛНР крупного инвестиционного проекта.

- Это позволит практически на 90 процентов закрыть потребность ЛНР в производстве инкубационных яиц для птицефабрик, - сообщил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР планируют высадить 100 гектаров фруктовых садов

Первые 50 гектаров высадят до конца 2021 года (подробнее)