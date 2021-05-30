В ЛНР планируют высадить 100 гектаров фруктовых садов

В этом году запланировано высадить 50 гектаров садов зимней яблони, груши, черешни и сливы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике планируется высадка ста гектаров фруктовых садов. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

- Уже в этом году запланировано высадить 50 гектаров садов зимней яблони, груши, черешни и сливы. В последующие годы будет добавлено еще 50 гектаров, - заявил он.

По словам министра, программы по развитию овощеводства и садоводства рассчитаны на четыре года.

Кроме этого, Пронько сообщил, что в районе Луганского государственного аграрного университета участок для выращивания овощей.

- Реализация программы позволит в значительной степени решить проблему обеспеченности жителей Республики овощами и фруктами, что позволит нам иметь примерно пять тысяч тонн фруктов и до 10 тысяч тонн овощей в год, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых в Седово 2021: Как в этом году будут впускать в курортный поселок

Для отдыха в Седово в 2021 году потребуется заблаговременно зарегистрироваться в местах размещения (подробности)