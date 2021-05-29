Погода в Донецке: 30 мая в столице будет облачно, ожидается дождь

Днем воздух прогреется до +22 градусов тепла. Фото: администрация города Донецка

Хмурая и облачная погода продержится в столице Донецкой Народной Республики до самого вечера. Утром синоптики обещают дождь, который после обеда сменится дождем с грозами.

Утром температурный фон составит +15…+19 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный, со скоростью воздушных масс до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740-741 миллиметр ртутного столба.

В этот день православная церковь почитает память нескольких святых - преподобного Исаакия Далматского, святой Иунии и апостола Андроника. Эти праведники верили во Христа и ревностно проповедовали его учение. Скончались мирно, что для тех времен было редким явлением.

Наши предки заметили: какой погода была 30 мая, именно такой она будет и все лето.

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