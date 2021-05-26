День защиты детей в Донецке 2021: Программа мероприятий на 1 июня

В парке Щербакова на праздник детям будет раздолье Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Стала известна программа мероприятий на День защиты детей в Донецке 2021. 1 июня в парке им. Щербакова состоится праздник «Волшебный мир детства», посвященный Международному Дню защиты детей. Об этом «КП» рассказала начальник управления образования администрации города Донецка Светлана Везденко.

Светлана Везденко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОСОРЕВНУЮТСЯ ДЕТСАДЫ

В 9.00 для юных дончан начнется конкурс рисунка на асфальте «Путешествие по сказкам Пушкина». В течении двух часов на парковке «Family Club» ребятишки будут рисовать любимых сказочных героев. В конкурсе смогут принять участие больше ста детей.

В 9.30 на главной аллее парка стартуют Олимпийские игры «Малыш-2021». В течении часа воспитаники детских садов посоревнуются в беге, прыгании, метании снаряда и других эстафетах. Самые быстрые, ловкие и меткие получат кубки, грамоты и медали. Всех участников конкурса рисунка на асфальте и Олимпийских игр угостят бесплатным мороженым.

В парке Щербакова на праздник детям будет раздолье Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В 10.00 на аллее слева от каскадного фонтана руководители кружков из Дворцов культуры и станции юных техников будут проводить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Детей научат делать своими руками кукол мотанок, оргигами из бумаги и другие поделки. Обучающие занятия будут проходить три с половиной часа.

В это же время начнется спортивная эстафета. Соревноваться в силе и ловкости будут дети 10-12 лет в течении полутора часов на аллее к северу от сцены.

Вот такие поделки научат детей делать на мастер-классах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ СОСТОЯТСЯ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ

С 10.30 до 12.30 на главной аллее дети смогут поболеть за участников городского турнира среди учащихся по флорболу «Играй с нами». Хоккей с мячом никого не оставит равнодушным.

- На главной сцена парка в 10.30 начнется увлекательная концертно-игровая программа, а через полтора часа - гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Музыка детства». Задача всех взрослых – отвлечь детей от обстрелов и сделать их как можно счастливее, - говорит Светлана Александровна.

Победителей конкурсов городского праздника «Волшебный мир детства» и фестиваля «Музыка детства» наградят грамотами и ценными подарками. Увлекательные детские праздники состоятся в парках и скверах всех районов Донецка.

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