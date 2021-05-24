Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова: Я понимаю, что одна из моих поездок в Донбасс может стать последней, но я буду помогать и дальше

В этот раз Марьяна (на фото слева) впервые приехала в ДНР вместе с сестрой. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

Первый визит четырехкратной чемпионки мира по пауэрлифтингу Марьяны Наумовой в Донбасс состоялся в совсем юном возрасте - в 2014 году, когда ей было всего 15 лет. С тех пор поездки спортсменки в Донецкую Народную Республику стали регулярными. Причем приезжает она не как гость, а как гражданин ДНР.

За все это время девушка посетила 116 школ Республики. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в график. Больше года Марьяна не посещала Донецк.

В начале мая Наумовой удалось приехать. О том, чем занималась и какие изменения заметила в ДНР, Марьяна рассказала в интервью «Комсомолке».

Сестра приехала впервые

- В центре стало получше. Что-то начинает напоминать Москву. Инфраструктура улучшается. Люди учатся, работают, отдыхают. К тому, что происходит на окраинах, уже привыкли, - говорит спортсменка. - А отъезжаешь на несколько километров - видно, что бедненько, развалины остались. Работы нет, заняться нечем. Я понимаю, что у нас в России в регионах тоже не все хорошо, но считаю это неправильным. Хочется, чтобы люди оставались в родном поселке, в родном городе, чтобы там была работа, детские сады, школы, развитая инфраструктура. Так и здесь. Хочется, чтобы наконец-то закончилась война, и люди могли жить в своих поселках и городах, восстанавливать жилье, не боясь, что его снова могут разрушить.

В этот раз с Марьяной впервые приехала ее младшая сестра. Четырнадцатилетняя Александра первый раз в Донбассе.

- Она попросилась поехать с нами. Приехала в таком же возрасте, как и я в 2014 году. Но тогда я застала Донецк в совсем другом виде. С обстрелами, с облезлыми плакатами, без машин и людей на улице. С военными, которые ходили с автоматами по городу. Я видела разрушенные дома, в Дебальцево мы приехали через две недели после освобождения, когда еще дети в подвалах сидели и боялись выходить. Я все это застала. Ее встретил другой Донецк.

- Какие у сестры впечатления?

- Она, наверное, до конца не поняла, что происходит. Потому что в центре тихо и спокойно, как будто и войны никакой нет. Фонтаны работают, прекрасная погода, куча людей, кафешки, рестораны. Машин много, недешевых. Она была не только в центре, но и в прифронтовых школах. Я ей пыталась показывать: вот блокпост стоит, там на заправке лежат мешки с песком. Сложно что-то подобное донести людям такого возраста, которые видят обычную жизнь. Она видела стенды с фото погибших военных в школах. На могилу Захарченко ездили. На параде прониклась историей, видела, что в Бессмертном полку несли портреты Гиви, Моторолы и Захарченко. Она теперь тоже общается с ребятами из Донецка, у нее здесь появилось много друзей.

В прифронтовых школах Республики спортсменка проводит турниры по «Русскому жиму» памяти Первого Главы Республики Александра Захарченко. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

В прифронтовых школах Республики спортсменка проводит турниры по «Русскому жиму» памяти Первого Главы Республики Александра Захарченко. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

Важно уделять внимание истории

- Сколько школ посетили в этот раз?

- Были в пяти школах. Две в Петровском районе Донецка, две в Горловке и одна в селе Луганское. В 100-й школе на Петровке ребята безумно спортивные. Там много секций. После уроков они занимаются. Там есть девочка, шестиклассница Саша, она тоже недавно начала заниматься пауэрлифтингом. Очень крепкая девочка. Мне сказали, что она сирота и живет с бабушкой и двумя сестрами. Она боевая девчонка, несмотря на свой возраст, и довольно смышленая. И парень был сильный, Виталик. Он занимается боксом, кикбоксингом. Эти ребята заняли первые места в турнире.

В Горловке были небольшие школы. В одной из них меня поразило, что она снаружи не очень, а внутри полностью отреставрирована. Там было несколько попаданий. Тогда Первый Глава Александр Захарченко сказал, что не надо ее закрывать, и включил в программу по восстановлению. В школе ему за это очень благодарны.

Школе в селе Луганское помогаем давно. У них был старый спортивный зал, не в самой школе, а рядом. Там были облезлые стены. Во время нашего визита несколько лет назад к нам подошел физрук и спросил: «Марьяна, а не поможете хотя бы краску купить?» Мы так подумали и начали потихоньку помогать. Стены покрасили, пол сделали, сетку натянули, мячиков купили. Туда теперь и взрослые ходят заниматься. В этот раз я была, как гостья, как друг - меня пригласили на соревнования. Приезжали ребята из Александровки. У них был товарищеский матч. Мы привезли подарки и провели зарядку.

В прифронтовых школах Республики спортсменка проводит турниры по «Русскому жиму» памяти Первого Главы Республики Александра Захарченко. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

- Какая у вас программа в школах?

- Я приезжаю в школу, знакомлюсь с директором, мне говорят, где будет проходить мероприятие. Там я показываю ребятам видеоролик, чтобы они имели понимание, что такое жим лежа. В этом видео я прыгаю с парашютом. И с Александром Захарченко стреляю на полигоне. И в танке езжу. Потом мы рассказываем о себе. Говорим, что, занимаясь спортом, можно добиться успехов. Рассказываем, что очень важно хорошо учиться. Сейчас важно уделять внимание истории. На украинской стороне ее переписывают и забывают наших героев, сносят памятники, ставят фашистские и проводят нацистские марши. Я говорю детям, что герой - русский солдат, что нужно помнить свою историю. У нас есть памятные даты, которые ценные для русского человека. Я им рассказывала про Захарченко, так как он был моим лучшим другом. Программа затягивается на два часа, а иногда и больше.

- Кто помогает в поездках?

- Со мной два друга из Донецка ездят. Эмиль - самый крутой воркаутер (воркаут - это субкультура, которая продвигает тренировки на уличных спортивных площадках как бесплатную и эффективную альтернативу традиционным фитнес-клубам и тренажерным залам, -авт.). Он показывает, что можно делать на турниках. У ребят загораются глаза. Обычно в школу мы привозим теннисный стол, он хорошо вписывается в коридоры: ребята на переменах играют, проводят турниры. Привозим мячи, ракетки, спортивный инвентарь. В 100-й школе мы подарили два телефона - Виталику и Сашке, которые заняли первые места.

- Какие планы на ближайшее время?

- Хочу поступить на магистратуру в Донецке. Сейчас получу диплом и буду заниматься этим вопросом. Знаю, что в донецких университетах сильное образование и мне бы хотелось, как гражданке, учиться там. В Москве учусь на факультете международных отношений, специальность у меня -«Гуманитарная миссия России на Ближнем Востоке». Хочу поступить на муниципальное госуправление, чтобы в будущем заниматься депутатской деятельностью. Понимаю, что мне не дадут издавать законы, которые я хочу, но пытаться стоит.

Марьяна Наумова возле разрушенного донецкого аэропорта в одну из своих поездок в ДНР. Фото: Пресс-служба НМ ДНР

Потренировалась с Денисом Пушилиным

Перед поездкой в Донбасс Марьяна Наумова написала Главе Донецкой Народной Республики о том, что скоро приедет.

- Он ответил: «Классно, ждем, потренируемся». С Денисом Пушилиным я знакома давно, с 2014 года. Мы тренировались еще до того, как он стал руководителем государства,- рассказывает девушка.

Спортсменка отметила, что Денис Владимирович в неплохой форме.

- Мы пожали штангу. Поболтали. Было приятно встретиться в неформальной обстановке. Такие встречи больше запоминаются, чем официальные в кабинете, - признается Марьяна.

В Донецке Наумову наградили знаком «Почетный гражданин ДНР».

- Очень приятно. Это признание общественности, - говорит девушка. - До этого меня награждал Захарченко «За заслуги перед Республикой».

Праздновать День Победы в Донецке стало традицией

Девушка признается, что ходить на парад и отмечать День Победы в Донецке - символично. Это стало для нее традицией.

- Для русского человека, для тех, кто раньше был в составе Советского Союза, для нормального человека - это один из главных праздников. Есть те, кто говорит: зачем проводить парады, можно же было эти деньги отдать ветеранам. Я считаю, что ветеранам нужно каждый день уделять внимание. Их осталось очень мало. Но парады проводить важно, - говорит Наумова. - В Донбассе в этом году в школу идут дети, которые родились во время войны, выросли в этом новом государстве. Нужно, чтобы подрастающее поколение знало историю, помнило и ту войну. Дети здесь быстрее взрослеют. Война больше отпечатывается в голове.

Марьяна Наумова (по центру) с Денисом Пушилиным знакома с 2014 года. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

Марьяна уже не первый раз проводит 9 мая в Донецке. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

Марьяна принимала участие в международной акции «Бессмертный полк». Спортсменка пронесла по главной улице Донецка портреты двух прадедов.

- Наумов Павел Осипович- младший лейтенант, 13-я погранзастава 17-го Краснознаменного Измаильского полка НКВД. Встретил войну в составе 92-го, 93-го погранотрядов на Южном фронте, дошел с победой до Германии. Уничтожил 55 вражеских солдат, бандитов, агента разведки. Богатский Петр Николаевич-инженер-лейтенант жд-движения. Указом Президиума ВС СССР награжден медалью «За трудовую доблесть». Нарком путей сообщения Каганович наградил его знаком «Почетный железнодорожник» за доблестный труд в обеспечении фронта.

Передала письма детей Донбасса Арнольду Шварценеггеру

Дети из Донбасса часто пишут Марьяне в социальных сетях. Ребята рассказывают о том, что переживают на войне. Порой истории бывают страшными: кто-то потерял родителей, кто-то остался без дома.

-В 2015 году я ездила на соревнования в США. Понимала, что, скорее всего, встречусь с Арнольдом Шварценеггером. Перевела письма, которые мне присылали дети из Донбасса, на английский язык, вложила туда их рисунки и при встрече передала этот конверт ему, - рассказывает девушка. - Конечно, я понимаю, что ему, как американскому политику, наверное, не разрешили официально ответить. Но я надеюсь, что он прочел их, посмотрел. Я хотела, чтобы он узнал правду от первого лица.

- Сейчас дети пишут, рассказывают истории?

- Каждый день пишут и аудио записывают: «Марьяна, сейчас снаряд упал (а на заднем фоне «бабах! бабах!»), мы сидим в подвале, в погребе». Я не знаю, чем это объяснить, но украинская армия часто стреляет по детским садам, школам. Это ни в какие рамки не лезет, ни со стороны политического аспекта, ни со стороны морали.

Я привыкла по таким районам ездить, понимаю, что одна из таких поездок может стать последней. Я понимаю, это риск и что там постоянно живут дети. Однажды мы приехали в Зайцево передать детям подарки и попали под обстрел. Мне охранник говорит, что надо зайти, а я не могу, там дети в опасности. Я подбежала к ним, и мы все вместе забежали в укрытие. Дети там понимают, где выстрел, где прилет. Благо, тогда никого не задело, ничего не разрушило.

Марьяна Наумова встретилась с Арнольдом Шварценеггером в 2015 году на международном фестивале в США, где установила новый рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Фото: Личный архив Марьяны Наумовой

Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу пожелала жителям Донбасса идти до конца за то, ради чего они встали в 2014 году.

- Я понимаю, что с каждым годом мотивация падает - с учетом того, что нет признания. И в целом, дети растут и хотят перспектив. Я, в свою очередь, буду помогать и дальше. У меня много знакомых и друзей в различных партиях и людей приближенных. Я им без конца твержу, что пора защищать наш народ, - говорит Марьяна Наумова.

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