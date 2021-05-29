В СЦКК сфабриковали данные об обстреле, чтобы скрыть самоубийство украинского бойца

Командование ВСУ продолжает скрывать небоевые потери среди военнослужащих. Фото: штаб «ООС»

Представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сфабриковали данные об обстреле - чтобы скрыть факт самоубийства украинского бойца. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Ночью с 26 на 27 мая на полигоне в районе Григоровки около пункта боепитания военнослужащий 59-й бригады ВСУ ефрейтор Петренко совершил суицид, - рассказал пресс-офицер.

Опасаясь ответственности за случившееся, украинское командование скрыло следы преступления от вышестоящего руководства и попыталось выставить гибель военного, как боевую потерю.

- Для этого по договоренности с украинской стороной в СЦКК был заведен в сводку обстрел, - уточнил представитель оборонного ведомства и напомнил, что это не первый случай сокрытия украинской стороной фактов небоевых потерь. В подразделении ВСУ «Север» они за неделю составили 12 военнослужащих.

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