«Машины СЦКК» привезли в Донбасс боевиков ВСУ и боеприпасы

Украинские силовики использовали машины Представительства Украины в СЦКК для доставки личного состава и вооружения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская сторона конфликта снова использовала белые автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для доставки военнослужащих и боеприпасов к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Мы требуем от представительства Украины в СЦКК прекратить предоставление своих транспортных средств командованию ВСУ для обеспечения боевых задач украинских вооруженных формирований, — заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Отмечается, что доставка личного состава и вооружения выявлена в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ в районе Муратово. Таким образом, получилось заменить личный состав на двух наблюдательных постах. В то время как в 92-й бригаде отмечается подвоз противотанкового ракетного комплекса «Косар» и вооружения к нему.

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