Денис Пушилин принял участие в чемпионате по бадминтону

Денис Пушилин сыграл в бадминтон. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в III Чемпионате ДНР по бадминтону. Об этом руководитель государства сообщил в своем телеграм-канале.

- Радует, что после долгого перерыва, связанного с ковидными ограничениями, спортивная жизнь Республики возвращается в привычное русло и у нас появилась возможность возобновить проведение соревнований, - написал Денис Владимирович.

Денис Пушилин сыграл в бадминтон. Фото: t.me/pushilindenis

Пушилин подчеркнул, что бадминтон - это один из наиболее доступных игровых видов спорта.

- При этом, очень энергозатратный и полезный в плане кардионагрузок. Считаю, его нужно развивать в нашей Республике, чтобы увлечь им как можно больше людей всех возрастов, - отметил Глава ДНР.

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